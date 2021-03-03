Нуну: «Манчестер Сити» наказал «Вулверхэмптон». У них потрясающие игроки и тренер

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение в выездном матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4).



«В первом тайме мы действовали организованно, но борьбы практически не было — «Сити» очень много владел мячом. Во втором мы больше прессинговали, играли выше и создавали моменты. Нам не удалось сохранить это, и соперник нас наказал. План не сработал на долгий отрезок, но нам противостояла очень хорошая команда.



Нам нужно проанализировать этот матч, потому что мы допустили несколько ошибок под давлением. «Сити» крайне опасен в таких ситуациях и неизменно наказывает за просчёты. У них невероятно талантливая команда, потрясающие игроки и тренер. Все, кто приезжает сюда, сталкиваются с трудностями», — цитирует Нуну BBC со ссылкой на Match of the Day.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: