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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал команду мечты

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал команду мечты
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал команду мечты, в которую включил трёх игроков «железнодорожников».

«Я назову семерых: братья Миранчуки, Смолов, Ван Дейк, Нойер, Жемалетдинов и Тьяго из «Ливерпуля» — цитирует Баринова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв крестообразных связок. 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима. Хавбек не играл с августа 2020 года, 27 февраля вышел на поле в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Локомотив» за 20 матчей набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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