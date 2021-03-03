Дмитрий Баринов: потекли слёзы, когда впервые пришёл на матч «Локомотива» после травмы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о восстановлении после разрыва крестообразных связок



«Тяжело было смотреть матчи со стороны. После травмы пришёл на матч с «Ахматом» (2:3). Когда команда выходила на поле, врать не буду – у меня потекли слёзы. Это был неприятный период в моей жизни, сейчас он позади.



Тяжело было в первые дни. Я хотел как можно быстрее сделать операцию и начать восстановление, потому что после этого всё уже зависит от тебя. После операции в Риме было сложно, потому что остался один – ни семьи, ни родных. Но дни летели быстро: потренировался, поспал, вторая тренировка. Я держал себя в тонусе и общался с друзьями и семьёй по видеосвязи.



Я соскучился по футболу и хочу быть везде. Когда полгода работаешь в тренажерном зале и тебе разрешают побыть на поле 10-15 минут, я тут же лечу туда. Тем более когда вижу, что команда тренируется. Я попросил поставить велотренажер рядом с полем. Не хотелось заниматься одному. Хоть не на поле, но рядышком, чтобы видеть, как тренируется команда. Когда была хорошая погода, я вытаскивал велотренажер прямо на поле. Но специальные упражнения уходил делать в зал.



Не было страшно усугубить травму, даже в квадраты играл и ничего не боялся. Хотя переживал, буду ли убирать ноги, но после первой же тренировки понял, что в голове все в порядке. Провести бы еще месяц на сборе, я был бы в идеальном состоянии в плане физики. А если говорить о видении игры, то все супер. Но Лоськов может подойти после тренировки и сказать, что три-четыре ошибки всё же допустил», – сказал Баринов в интервью для YouTube-канала «Локомотива».

«Самый долгожданный момент». Баринов — о возвращении на поле после травмы