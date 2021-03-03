Уткин — о смерти Розанова: прощай, Дяденька, старый друг. Не забуду никогда

Известный блогер и экс-комментатор Василий Уткин отреагировал на уход из жизни бывшего коллеги Юрия Розанова, которому было 59 лет.



«Прощай, Дяденька, старый друг. Прощай, не забуду никогда тебя», — написал Уткин в своём «инстаграме».

Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии. «Либо помру, либо буду работать», — сказал он в летнем интервью.



Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.