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Анна Дмитриева: у Розанова был сложный путь, не сразу попал в спортивное комментирование

Анна Дмитриева: у Розанова был сложный путь, не сразу попал в спортивное комментирование
Футбол 0
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Комментатор Анна Дмитриева отреагировала на уход из жизни бывшего коллеги Юрия Розанова, которому было 59 лет.

«Мне очень далеко до уровня его работы. Когда Розанов только пришёл к нам, то уже был великолепно подготовленным, владел практически всем материалом, необходимым спортивному комментатору. Он знал хоккей, футбол и вообще все виды спорта. Если его посадить комментировать теннис, то он был бы не хуже, чем самые сильные комментаторы. Он был универсальный спортивный обозреватель, у которого был свой почерк, свой стиль и своя стойкость.

Его трудно было сбить с того пути, который он выбрал. Не искал популизма, а искал правды в самом спорте. Это самое ценное, что может быть в комментаторе. Он был центром маленького круга хоккейных комментаторов, которые были на «НТВ-плюс». Вокруг него вращались все молодые. К его мнению прислушивались все.

Я его знала с того самого дня, как он пришёл на конкурс комментаторов, когда глава конкурса Женя Майоров был потрясён его знаниями и умением владеть словом. У него был сложный путь, он не сразу попал в спортивное комментирование, очень дорожил своей работой. Он был замкнутым человеком. Но в то же время он был понятен всем, потому что все принципы, которые существуют в жизни, он соблюдал», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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