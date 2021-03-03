Сергей Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сократил вложения в клуб, сообщает «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на документы.



В течение 2020 года предприниматель вложил в «быков» 1,21 млрд рублей личных средств, в то время как годом ранее сумма была больше — 1,556 млрд рублей.



Отмечается, что в прошлом году «Краснодар» также получил 445 млн рублей в качестве выплаты услуг по размещению спонсорской рекламы через компанию, аффилированную с Галицким. По итогам 2020 года клуб получил выручку от продаж в размере 1,47 млрд рублей — в два раза меньше, чем в 2019-м.



Общий убыток «Краснодара» по итогам 2020 года составил 65 млн рублей. Годом ранее сумма равнялась 1,967 млрд рублей, а в 2018 году клуб остался в прибыли на 1,2 млн рублей.

Как не везёт «Краснодару»! Перед «Спартаком» остались вообще без крайних защитников Новичок «быков» Ойонго, сыграв всего 12 минут, вылетел на полгода.