Пранделли: не нужно торопить Кокорина. Платини потребовалось шесть месяцев на адаптацию

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о форме нападающего Александра Кокорина.
«Нужно дать ему время приспособиться к Серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Кокорина не нужно. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянского чемпионата», – цитирует Пранделли пресс-служба «Фиорентины».
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
Матч 25-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» состоится сегодня, 3 марта, во Флоренции. Начало встречи — в 22:45 мск. «Фиорентина» в 24 матчах набрала 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
- 3 марта 2021
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