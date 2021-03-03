Экс-футболист «Милана» Александр Меркель заявил о желании играть в РПЛ

Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, ныне выступающий в Саудовской Аравии, рассказал о желании попробовать свои силы в чемпионате России.
«Интересны ли мне чемпионаты России и Казахстана с точки зрения дальнейшей карьеры? Да, конечно. Я говорю по-русски и слежу за чемпионатами. Определённо могу представить, что буду играть там в будущем. Особенно для меня была бы интересна Российская Премьер-Лига. Уровень там достаточно высокий, и чемпионат всегда чрезвычайно интересный. Четыре или пять команд всегда могут претендовать на титул.
Я смотрю РПЛ, когда у меня появляется время. Считаю, что «Зенит» играет в очень хороший футбол. Мне всегда нравилась команда, с тех пор как они выиграли Кубок УЕФА. Но мне также нравится «Ростов» и «Краснодар» с их стилем игры, так как они играют в атакующий футбол. Сейчас мне также нравится то, что строится в «Рубине» и «Динамо». Это очень интересные команды с сильными тренерами. В Казахстане я болею за «Кайрат», потому что это команда из моего родного города. Я был очень рад, когда они наконец-то стали чемпионами в прошлом году», — цитирует Меркеля Transfermarkt.ru.
Прошлым летом Меркель был близок к переходу в «Сочи». Сообщалось, что клуб хочет заявить 29-летнего футболиста как казахстанца, но у того нет нужного паспорта.
- 3 марта 2021
-
17:27
-
17:13
-
16:57
-
16:42
-
16:35
-
16:13
-
16:10
-
15:50
-
15:27
-
15:20
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:52
-
14:39
-
14:18
-
14:16
-
14:11
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:36
-
13:33
-
13:09
-
12:59
-
12:50
-
12:41
-
12:29
-
12:21
-
12:21
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
12:00