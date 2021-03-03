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Экс-футболист «Милана» Александр Меркель заявил о желании играть в РПЛ

Экс-футболист «Милана» Александр Меркель заявил о желании играть в РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, ныне выступающий в Саудовской Аравии, рассказал о желании попробовать свои силы в чемпионате России.

«Интересны ли мне чемпионаты России и Казахстана с точки зрения дальнейшей карьеры? Да, конечно. Я говорю по-русски и слежу за чемпионатами. Определённо могу представить, что буду играть там в будущем. Особенно для меня была бы интересна Российская Премьер-Лига. Уровень там достаточно высокий, и чемпионат всегда чрезвычайно интересный. Четыре или пять команд всегда могут претендовать на титул.

Я смотрю РПЛ, когда у меня появляется время. Считаю, что «Зенит» играет в очень хороший футбол. Мне всегда нравилась команда, с тех пор как они выиграли Кубок УЕФА. Но мне также нравится «Ростов» и «Краснодар» с их стилем игры, так как они играют в атакующий футбол. Сейчас мне также нравится то, что строится в «Рубине» и «Динамо». Это очень интересные команды с сильными тренерами. В Казахстане я болею за «Кайрат», потому что это команда из моего родного города. Я был очень рад, когда они наконец-то стали чемпионами в прошлом году», — цитирует Меркеля Transfermarkt.ru.

Прошлым летом Меркель был близок к переходу в «Сочи». Сообщалось, что клуб хочет заявить 29-летнего футболиста как казахстанца, но у того нет нужного паспорта.

Источник: «Сочи» хочет заявить Меркеля как казахстанца, но у него нет нужного паспорта
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