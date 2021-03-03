Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о возможном назначении в «Барселону».

«Во время выборов в «Барселоне» всегда ходят подобные слухи. Это большая команда, я вырос там как игрок, и у меня всегда будет с ней связь. Но сейчас я полностью сосредоточен на своей работе. У нас много работы, и мне это очень нравится. Для меня большая честь управлять «Арсеналом», и я очень счастлив», — цитирует Артету Sky Sports.

Сообщалось, что Артета может возглавить «Барселону». По информации источника, такой вариант возможен, если на выборах президента «Барселоны» победу одержит Жоан Лапорта. Напомним, голосование состоится 7 марта 2021 года. Помимо Лапорты, на пост президента каталонского клуба претендуют Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Действующим главным тренером «Барселоны» является нидерландский специалист Рональд Куман, который возглавляет команду с августа 2020 года.



Артера начал тренерскую деятельность в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В декабре 2019 года специалист занял пост главного тренера лондонского «Арсенала». Контракт Артеты с английским клубом рассчитан до июня 2023 года.