Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о возможном назначении в «Барселону».
«Во время выборов в «Барселоне» всегда ходят подобные слухи. Это большая команда, я вырос там как игрок, и у меня всегда будет с ней связь. Но сейчас я полностью сосредоточен на своей работе. У нас много работы, и мне это очень нравится. Для меня большая честь управлять «Арсеналом», и я очень счастлив», — цитирует Артету Sky Sports.
Сообщалось, что Артета может возглавить «Барселону». По информации источника, такой вариант возможен, если на выборах президента «Барселоны» победу одержит Жоан Лапорта. Напомним, голосование состоится 7 марта 2021 года. Помимо Лапорты, на пост президента каталонского клуба претендуют Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Действующим главным тренером «Барселоны» является нидерландский специалист Рональд Куман, который возглавляет команду с августа 2020 года.
Артера начал тренерскую деятельность в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В декабре 2019 года специалист занял пост главного тренера лондонского «Арсенала». Контракт Артеты с английским клубом рассчитан до июня 2023 года.
- 3 марта 2021
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