Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Ромой»

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Ромы» на матч 25-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Рома».



«Фиорентина»: Дронговский, Миленкович, Пеццелла, Мартинес Куарта, Венути, Амрабат, Пулгар, Кастровилли, Игор, Рибери, Влахович.



«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Бруно Перес, Верету, Диавара, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Борха Майораль.

«Рома» в 24 матчах набрала 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).