Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Страсбург» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Ромой»

Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Ромой»
Футбол / Италия 0

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Ромы» на матч 25-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Рома».

«Фиорентина»: Дронговский, Миленкович, Пеццелла, Мартинес Куарта, Венути, Амрабат, Пулгар, Кастровилли, Игор, Рибери, Влахович.

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Бруно Перес, Верету, Диавара, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Борха Майораль.

«Рома» в 24 матчах набрала 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021