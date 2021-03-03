Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Ромой»
Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Ромы» на матч 25-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Рома».
«Фиорентина»: Дронговский, Миленкович, Пеццелла, Мартинес Куарта, Венути, Амрабат, Пулгар, Кастровилли, Игор, Рибери, Влахович.
«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Бруно Перес, Верету, Диавара, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Борха Майораль.
«Рома» в 24 матчах набрала 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
21:57
-
21:52
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:14
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:38
-
20:36
-
20:26
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
19:55
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:04
-
18:55
-
18:46
-
18:46
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам