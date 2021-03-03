«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Кавани — в старте. Де Хеа — вне заявки

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Кэхилл, Уорд, ван Анхольт, Куйяте, Таунсенд, Миливоевич, Эзе, Маккарти, Бентеке, Айю.
Запасные: Батлэнд, Данн, Ханнам, Келли, Ридевальд, Шлупп, Уикхэм, Матета, Батшуайи.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Бейи, Магуайр, Ван-Биссака, Матич, Фред, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд, Кавани.
Запасные: Грант, Уильямс, Туанзебе, Линделёф, Теллес, Мактоминай, Джеймс, Шоретир, Траоре.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (33) — на 13-м месте.
Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» прошёл 19 сентября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 3:1.
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