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«Дженоа» с Шомуродовым упустила победу в дерби с «Сампдорией»

«Дженоа» с Шомуродовым упустила победу в дерби с «Сампдорией»
Футбол / Италия 0

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграла вничью с «Сампдорией». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:1.

На 52-й минуте счёт открыл защитник «Дженоа» Давиде Дзаппакоста, ему ассистировал полузащитник Кевин Стротман. Бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов провёл на поле 82 минуты. Счёт сравнял Лорензо Тонелли, голевую передачу отдал Антонио Кандрева.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Мауро Вивенци. Резервный арбитр — Фабио Мареска.

«Дженоа» в 25 матчах набрала 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (31) находится на 10-м месте.

Италия - Серия А. 25-й тур
03 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Дзаппакоста – 52'   1:1 Тонелли – 77'
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