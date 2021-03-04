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«Манчестер Юнайтед» второй раз в сезоне потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» второй раз в сезоне потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 27 матчах 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (65) — на 14 очков. «Кристал Пэлас» (34) — на 13-м месте.

Манкунианцы продлили серию без поражений в выездных матчах АПЛ с «Кристал Пэлас», не проиграв ни в одном из 12 матчей на «Селхёрст Парк».

В прошлом туре матчи обеих команд завершились нулевой ничьей.

Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» прошёл 19 сентября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 3:1.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
03 марта 2021, среда. 23:15 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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