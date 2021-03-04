«Манчестер Юнайтед» второй раз в сезоне потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 27 матчах 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (65) — на 14 очков. «Кристал Пэлас» (34) — на 13-м месте.



Манкунианцы продлили серию без поражений в выездных матчах АПЛ с «Кристал Пэлас», не проиграв ни в одном из 12 матчей на «Селхёрст Парк».



В прошлом туре матчи обеих команд завершились нулевой ничьей.



Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» прошёл 19 сентября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 3:1.