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«Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в матче Лиги 1

«Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В компенсированное время встречи, на 91-й минуте, единственный гол забил защитник «Страсбурга» Фредерик Гильберт.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменён на 73-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел хавбек Крепин Дьятта.

«Страсбург» набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Монако» (55) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (62). В тройку лидеров турнира входят «Пари Сен-Жермен» (60) и «Лион» (59).

Франция - Лига 1. 28-й тур
03 марта 2021, среда. 23:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Гильберт – 90+1'
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