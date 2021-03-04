«Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в матче Лиги 1
В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В компенсированное время встречи, на 91-й минуте, единственный гол забил защитник «Страсбурга» Фредерик Гильберт.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменён на 73-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел хавбек Крепин Дьятта.
«Страсбург» набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Монако» (55) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (62). В тройку лидеров турнира входят «Пари Сен-Жермен» (60) и «Лион» (59).
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