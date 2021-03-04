Ловчев: Кокорин растворяется на поле. Не вижу, чтобы он взял игру на себя и порвал всех

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине после матча 25-го тура итальянской Серии А, в котором команда играла с «Ромой».
«Фиалки» на своём поле уступили «волкам» со счётом 1:2, пропустив решающий гол в концовке встречи. Российский футболист вышел на поле на 52-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Как мне игра Кокорина? Пока никак. Он растворяется на поле. Не вижу, чтобы он взял игру на себя и порвал всех. Тот юный Кокорин, игравший в «Динамо», — это одно. А тот Саша, который в последнее время, — другое, словно с горочки шёл. Все его судебные дела не на пользу футболу были. Главная вещь, что он выбрал не деньги, а в футбол играть», — приводятся слова Ловчева на сайте телеканала «Матч ТВ».
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