Сергей Карасёв: смотрел на Лионеля Месси и думал: вот бы посудить его

Футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал, насколько сложно обслуживать матчи с участием звёздных футболистов.



«Они люди статусные и звёздные, но разные. Я ведь ещё подростком смотрел за Роберто Карлосом, когда он забивал сумасшедшие голы со штрафных. И только начинал работу арбитром, когда он и Это’О выступали на чемпионатах мира. И вдруг сам начинаю их судить. Десять лет назад я смотрел на Лионеля Месси и думал, вот бы посудить его. После этого судил матчи с ним три раза. Но когда выходишь на поле, всё перед тобой уравнивается. Тем более такие звёзды, как правило, сами понимают, сколько людей на них смотрит. И стараются вести себя подобающе. Да, Халк — футболист своеобразный и эмоциональный. К нему нужно было подбирать ключики. Но вроде получалось находить общий язык», — цитируют Карасёва «Известия».

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