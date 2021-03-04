Василий Уткин объяснил, почему все называли Юрия Розанова «дяденькой»

Известный блогер и экс-комментатор Василий Уткин рассказал историю возникновения прозвища бывшего коллеги Юрия Розанова, который ушёл из жизни накануне.



«В том, что Юру называли дяденькой, чтоб вы знали, нет ни родственного, ни признания старшинства — всё это выражается иначе. «Здрасьте, дяденьки!» — его стандартное приветствие. Отсюда и пошло. Вот и всё, собственно», — написал Уткин в своём «твиттере».



Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии. «Либо помру, либо буду работать», — сказал он в летнем интервью.



Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

Уткин — о смерти Розанова: прощай, Дяденька, старый друг. Не забуду никогда