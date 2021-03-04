Стало известно место проведения ответного матча «Ливерпуля» и «Лейпцига» в ЛЧ

Стало известно место проведения ответного матча «Ливерпуля» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов. Встреча, которая изначально должна была состояться на «Энфилде» 10 марта, пройдёт на «Пушкаш Арене» в Будапеште, сообщает пресс-служба УЕФА. Именно на этом стадионе команды провели первый матч, по итогам которого «Ливерпуль» победил со счётом 2:0.
В первом тайме «Ливерпуль» владел игровым преимуществом. Подопечные Юргена Клоппа имели три опасных голевых момента, но реализовать их не смогли. В начале второго тайма «Лейпциг» активизировался, однако эти усилия успеха не имели. На 53-й минуте забил Мохамед Салах, а спустя пять минут счёт удвоил Садио Мане. Заключительный отрезок матча «Ливерпуль» доигрывал неспешно, на удержание результата, а «Лейпциг» так и не сумел вскрыть мерсисайдскую оборону.
- 4 марта 2021
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