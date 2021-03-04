Директор «Спартака»: Зарема не только обаятельная девушка. У неё два высших образования

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о Зареме Салиховой, спутнице владельца клуба Леонида Федуна. Мележиков прокомментировал влияние девушки на трансферы клуба и, в частности, на переход Джордана Ларссона.

«Зарема не только обаятельная девушка. Она имеет два высших образования по финансам и управлению. И когда ты долго живёшь с человеком, для которого футбол не только бизнес, но и страсть — это ли не футбольный бэкграунд? Зарема высказала своё мнение относительно Ларссона, что сама не скрывает. И пока она права. Это яркий молодой игрок с хорошим потенциалом роста своей стоимости. А решения по покупкам и продажам сейчас в любом случае принимает трансферный комитет», — сказал Мележиков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

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