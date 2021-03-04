Футболист «Эвертона» установил рекорд среди бразильских футболистов, выступавших в АПЛ

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон». Подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий «ирисок» Ришарлисон де Андраде, став первым бразильским футболистом, забившим в четырёх матчах АПЛ подряд, сообщает Opta Sport.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Это шестой гол 23-летнего бразильца в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Видео гола Ришарлисона в матче с «Вест Бромвичем»
«Эвертон» в 26 матчах набрал 46 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (17) — на предпоследнем, 19-м месте, отставая от спасительного, 17-го, на девять очков.
- 4 марта 2021
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