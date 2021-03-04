«Рома» выкупила у «Аталанты» Рожера Ибаньеса

Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес, который на правах аренды выступал за «Рому», подписал с «волками» полноценный контракт, сообщает пресс-служба римского клуба в «Твиттере».

Новый контракт 22-летнего бразильца с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что в стане «волков» Ибаньес будет получать в два раза больше денег, чем в «Аталанте».

«Рома» взяла Рожера в аренду в январе 2020 года. В сезоне-2020/2021 он провёл за «волков» 26 матчей во всех турнирах и забил один гол. Transfermarkt оценивает бразильца в € 20 млн.

«Рома» набрала в 25 матчах 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидирует в чемпионате миланский «Интер» (56), на втором месте «Милан» (53), третий — «Ювентус» (49).