«Рома» выкупила у «Аталанты» Рожера Ибаньеса
Защитник «Аталанты» Рожер Ибаньес, который на правах аренды выступал за «Рому», подписал с «волками» полноценный контракт, сообщает пресс-служба римского клуба в «Твиттере».
Новый контракт 22-летнего бразильца с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что в стане «волков» Ибаньес будет получать в два раза больше денег, чем в «Аталанте».
«Рома» взяла Рожера в аренду в январе 2020 года. В сезоне-2020/2021 он провёл за «волков» 26 матчей во всех турнирах и забил один гол. Transfermarkt оценивает бразильца в € 20 млн.
«Рома» набрала в 25 матчах 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидирует в чемпионате миланский «Интер» (56), на втором месте «Милан» (53), третий — «Ювентус» (49).
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