С. Бакаев: матч со «Спартаком» показал, что зимняя подготовка «Рубина» прошла хорошо

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями от победы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).



«Подготовка зимой у нас хорошо прошла — думаю, вы всё это видели по нашему матчу со «Спартаком», по тому, как мы бегали. Будем работать над тем, чтобы попасть в еврокубки. Время покажет, готовы ли мы уже в этом сезоне туда выйти, но я думаю, что готовы. Главное, играть на максимуме, биться за каждое очко», — цитируют Бакаева «Известия».



Напомним, 28 февраля «Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый гол был забит на 53-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия получил передачу у чужой штрафной, после чего пасом нашёл Джордже Деспотовича, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот. На 89-й минуте Деспотович оформил дубль и поставил точку в матче. Таким образом, «Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на четвёртом месте.

«По ногам не надо, по голове не надо, не бейте». Рубин показал коридор для Деспотовича