«По ногам не надо, по голове не надо, не бейте». Рубин показал коридор для Деспотовича

Нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу исполнилось 29 лет. В честь дня рождения партнёры по команде устроили форварду традиционный коридор, видео которого выложила в свой «твиттер» пресс-служба казанского клуба. На заднем фоне отчётливо слышно, как тренерский штаб просит футболистов относиться бережнее к Деспотовичу: «По ногам не надо, по голове не надо, не бейте».

Напомним, 28 февраля «Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый гол был забит на 53-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия получил передачу у чужой штрафной, после чего пасом нашёл Джордже Деспотовича, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот. На 89-й минуте Деспотович оформил дубль и поставил точку в матче.Таким образом, «Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на четвёртом месте.