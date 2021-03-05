«Врачи сказали, что счёт шёл на часы». Олег Романцев — об операции на сердце

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал об операции на сердце и своём самочувствии.
«Перебирался из реанимации в отдельную палату, врачи дали добро на перевод. Теперь вот обживаюсь на новом месте. Условия здесь, в 51-й больнице, отличные: врачи — профессионалы, современное оборудование, заботливый персонал. Даже телевизор мне поставили. Так что теперь и футбол можно смотреть.
Я своё на тренерской скамейке отволновался. К тому же надеюсь, что «Спартак» в этом чемпионате больше не даст для этого повода. Сейчас идёт процесс послеоперационного восстановления — капельницы, лекарства. А дальше, исходя из показателей, станут приниматься дальнейшие решения.
Один из докторов сказал мне после операции: «Ещё бы пару часов промедления, и пришлось бы вас, Олег Иванович, везти не в больницу, а в другое место», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».
О госпитализации Романцева стало известно утром 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце, и рассказали о его состоянии.
Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.
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