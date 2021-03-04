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Леонид Трахтенберг рассказал о самочувствии Олега Романцева

Леонид Трахтенберг рассказал о самочувствии Олега Романцева
Футбол / РПЛ 0
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Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о самочувствии Олега Романцева, который перенёс операцию на сердце.

«Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Всё это радует! Но пока звонками, даже с пожеланиями скорейшего выздоровления, лучше не беспокоить. В этом случае, пусть хотя бы на чуть-чуть, выздоровление наступит раньше. Дай-то Бог...» — написал Трахтенберг в своём «твиттере».

О госпитализации Романцева стало известно утром 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце, и рассказали о его состоянии.

Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.

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