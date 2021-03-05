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Промес: тренер «Аякса» пытался меня переубедить. Говорил: «Никуда ты не поедешь»

Промес: тренер «Аякса» пытался меня переубедить. Говорил: «Никуда ты не поедешь»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, что главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не хотел отпускать его в московский клуб в зимнее трансферное окно.

«Тен Хаг пытался меня переубедить. Говорил: «Нет, никуда ты не поедешь. Выйди из кабинета и больше с такими вопросами не обращайся». Но на следующий день я приходил снова. Это было сложно, потому что Эрик много значит для меня. Восемь лет назад мы вместе выходили в высший дивизион Нидерландов с «Гоу Эхед Иглс». Но сердце подсказало мне, что нужно вернуться в «Спартак».

Как попрощался с ребятами из «Аякса»? Под конец было уже смешно, потому что каждый раз я говорил: «Если завтра не увидимся, то до свидания!» А на следующий день мы снова встречались, и ребята шутили: «О, этот опять здесь! Когда уже уедешь?» — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».

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