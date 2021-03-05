Шварц: поздравляю хоккейное «Динамо» с выходом в плей-офф. По возможности схожу на их матч

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поздравил хоккейную команду бело-голубых с выходом в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где она в настоящее время играет с «Северсталью».



«В первую очередь хотел бы поздравить хоккейное «Динамо» с тем, что они в пробились в плей-офф. Я уже один раз был на хоккее. Это была увлекательная игра. Если будет возможность, с удовольствием схожу на матч хоккейного «Динамо», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в воскресенье, 7 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В настоящее время бело-голубые, набрав 33 очка, занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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