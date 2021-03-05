Пирло: Криштиану играет через силу, скрипя зубами. Он большой профессионал

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, почему выпускает 36-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду в каждом матче.

«Когда приходится много играть, тебе, как и все остальным, для хорошего самочувствия стоит отдохнуть день или два. Сейчас мы ограничены в выборе игроков, и Криштиану играет через силу, скрипя зубами. Он доказывает, что является большим профессионалом, подавая пример на поле и вне его. Уверен, что он будет делать это до конца», — цитирует Пирло Corriere dello Sport.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету 36-летнего португальца 20 забитых мячей и 2 результативные передачи в 21 встрече. Всего он провёл в этом сезоне 30 игр, в которых забил 27 голов и отдал 3 голевые передачи.



Напомним, что его контракт со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.