Бразильский полузащитник Оскар хочет вернуться в «Челси»

Бразильский полузащитник Оскар заявил, что хотел бы вернуться в «Челси» и завершить там карьеру.

«Я думаю о завершении карьеры в «Челси», потому что мои лучшие времена прошли именно в Лондоне. «Челси» помог мне усовершенствовать себя и осуществить мечты: сыграть в Лиге чемпионов, на чемпионате мира и выиграть английскую Премьер-лигу.

В «Челси» у меня осталось много друзей. Если появится шанс вернуться в «Челси» и завершить там карьеру — сбудется моя мечта. Конечно, «Челси» не любит покупать возрастных игроков, что является нормальным для лучшей команды Европы. Но я буду изо всех сил стараться держать себя в форме, чтобы вернуться в Лондон», — сказал Оскар в эфире радиостанции talkSPORT.

Напомним, Оскар выступал за «Челси» с июля 2012 года по январь 2017 года, после чего перешёл в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за € 60 млн.