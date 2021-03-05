Бразильский полузащитник Оскар хочет вернуться в «Челси»

Бразильский полузащитник Оскар заявил, что хотел бы вернуться в «Челси» и завершить там карьеру.
«Я думаю о завершении карьеры в «Челси», потому что мои лучшие времена прошли именно в Лондоне. «Челси» помог мне усовершенствовать себя и осуществить мечты: сыграть в Лиге чемпионов, на чемпионате мира и выиграть английскую Премьер-лигу.
В «Челси» у меня осталось много друзей. Если появится шанс вернуться в «Челси» и завершить там карьеру — сбудется моя мечта. Конечно, «Челси» не любит покупать возрастных игроков, что является нормальным для лучшей команды Европы. Но я буду изо всех сил стараться держать себя в форме, чтобы вернуться в Лондон», — сказал Оскар в эфире радиостанции talkSPORT.
Напомним, Оскар выступал за «Челси» с июля 2012 года по январь 2017 года, после чего перешёл в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за € 60 млн.
- 5 марта 2021
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