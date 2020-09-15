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Оскар: хочу вернуться в Европу, но это сложно сделать

Оскар: хочу вернуться в Европу, но это сложно сделать
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Челси» Оскар, выступающий за «Шанхай СИПГ», признался, что хотел бы вернуться в Европу.

«Я действительно хочу вернуться в Европу. Но не сейчас, ведь на данный момент я в Китае и у меня есть действующий контракт, который я намерен выполнить. Но мне сложно вернуться в Европу, есть некоторые трудности. Так что я надеюсь отработать контракт в Китае и тогда уже буду думать о возвращении.

Конечно, первым клубом, который я бы выбрал, если бы мог вернуться в Европу, был бы „Челси“. У меня была красивая история с этим клубом. Но, когда я был ребенком, я наблюдал за итальянской лигой, потому что там было много бразильцев. Так что есть несколько команд из Италии, которые мне очень нравятся, например «Интер» и «Милан». Так что я бы подумал о том, чтобы перейти в клуб из Серии А, если вернусь в Европу», — приводит слова Оскара Fox Sports.com.br.

«Челси» стал 3-м клубом АПЛ, покорившим отметку в 2000 очков
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