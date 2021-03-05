Рибери недоволен заменой в матче с «Ромой». Его отношения с Пранделли ухудшились

Атакующий полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери был недоволен заменой в матче «Фиорентины» с «Ромой» (1:2), сообщает Football Italia.

На 79-й минуте встречи Рибери заменил полузащитник Борха Валеро. Рибери просил не менять его, однако тренерский штаб не прислушался к мнению футболиста. Отношения хавбека с главным тренером «фиалок» Чезаре Пранделли ухудшились. Неизвестно, повлияют ли напряжённые отношения Рибери с Пранделли на будущее игрока в клубе, поскольку ожидается, что тренер покинет «Фиорентину» в конце сезона.



Контракт Рибери с «Фиорентиной» истекает в конце сезона, однако 37-летний футболист не исключал возможности продления контракта ещё на один сезон.

Рибери пропустит матч 26-го тура итальянской Серии А с «Пармой» по причине перебора жёлтых карточек. Из-за отсутствия француза Александр Кокорин может впервые выйти на поле в стартовом составе «Фиорентины».



В сезоне-2020/2021 Рибери провёл за «Фиорентину» 20 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. На счету Кокорина три матча без результативных действий.