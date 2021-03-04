Кокорин может выйти в старте на следующий матч «Фиорентины». У Рибери — перебор карточек

Атакующий полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери пропустит матч 26-го тура итальянской Серии А с «Пармой» по причине перебора жёлтых карточек.
Из-за перебора предупреждений 37-летний француз получил дисквалификацию на один матч. Вероятно, это шанс для Александра Кокорина впервые выйти на поле в стартовом составе «Фиорентины». Во втором тайме одной из предыдущих встреч российский нападающий заменил именно Рибери.
В сезоне-2020/2021 Рибери провёл за «Фиорентину» 20 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. На счету Кокорина 3 матча без результативных действий.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
- 4 марта 2021
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