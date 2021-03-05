«Мне надоели эти вопросы». Куман — о слухах про возможное назначение Хави в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о возможном назначении Хави в «Барселону» после выборов нового президента клуба.
«Люди и СМИ заинтересованы в том, чтобы обнародовать имена нового главного тренера и вызвать споры. Самое главное для меня — не раздражаться и сосредоточиться на подготовке команды к предстоящим матчам. Так что меня не интересует и не беспокоит, когда я слышу имена Хави и других претендентов. Наконец, на этих выходных будет избран новый президент, и он будет принимать решения. Мы с ним поговорим. Мне надоели такие вопросы», — цитирует Кумана ESPN.
19 августа 2020 года Хосеп Мария Бартомеу назначил Кумана главным тренером «Барселоны». На данный момент каталонцы в Примере идут на 2-м месте, набрав 53 очка и отставая от мадридского «Атлетико» на 5 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала уступили «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:4.
- 5 марта 2021
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