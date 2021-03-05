«Манчестер Сити» предложит Зинченко пятилетний контракт

«Манчестер Сити» готов сделать украинскому защитнику Александру Зинченко предложение о новом контракте, сообщает Claret & Hugh.

Зинченко хочет приобрести «Вест Хэм Юнайтед», но главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается продавать украинца. Вместо этого Зинченко предложат пятилетний контракт с зарплатой в € 90 тысяч в неделю. Отмечается, что Зинченко согласен на роль игрока ротации под руководством Гвардиолы, и, скорее всего, продлит контракт.

Сообщалось, что «Манчестер Сити», проявляющий интерес к защитнику «Аталанты» Робину Госенсу, готов заплатить за футболиста € 40 млн.



Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» собирается продать украинского защитника Александра Зинченко. Английский клуб планирует заменить Зинченко Госенсом. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола попытается привезти Госенса в Манчестер уже летом.



В нынешнем сезоне Зинченко провёл 12 матчей в АПЛ. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА Зинченко выходил на поле в четырёх встречах. Сообщалось, что к Зинченко проявляют интерес «Ювентус», «Наполи» и «Лацио».