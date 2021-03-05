Защитник «Краснодара» прооперирован после разрыва крестообразной связки

Защитник «Краснодара» Амбруаз Ойонго был прооперирован после разрыва крестообразной связки колена. Об этом футболист сообщил в своём «инстаграме».
«Никогда не знаешь, насколько ты силён, до тех пор, пока у тебя не останется только один выбор — быть сильным. Закончили с операцией. Восстанавливаюсь, как лев. Спасибо за ваши сообщения», — написал Ойонго.
Ойонго получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче с «Уралом» (2:2). Футболист пропустит шесть месяцев.
Ойонго дебютировал за «Краснодар» в матче с «Уралом». На 33-й минуте он вышел на поле, заменив Евгения Чернова. В перерыве Мурад Мусаев произвёл обратную замену — вместо камерунца на поле появился защитник Александр Мартынович.
Агент Адриен Дюран, представляющий интересы Амбруаза Ойонго, сообщил, что аренда игрока в «Краснодаре» будет завершена досрочно, поэтому он вернётся в «Монпелье».
- 5 марта 2021
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