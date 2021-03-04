«Краснодар» вернёт Ойонго «Монпелье», выплатив всю зарплату. Игрок провёл в РПЛ один матч

Футбольный агент Адриен Дюран, представляющий интересы защитника Амбруаза Ойонго, сообщил, что аренда игрока в «Краснодаре» будет завершена досрочно, поэтому он вернётся в «Монпелье».



«Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в «Монпелье». Благодарны «Краснодару», они шикарны — выплатили зарплату до конца сезона», — цитирует Дюрана «Спорт-экспресс».



Ойонго получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче с «Уралом» (2:2). Футболист пропустит шесть месяцев.



Ойонго дебютировал за «Краснодар» в матче с «Уралом». На 33-й минуте он вышел на поле, заменив Евгения Чернова. В перерыве Мурад Мусаев произвёл обратную замену — вместо камерунца на поле появился защитник Александр Мартынович.

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