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Ильзат Ахметов: «Ахмат» борется за еврокубки и способен доставить неприятности любому

Ильзат Ахметов: «Ахмат» борется за еврокубки и способен доставить неприятности любому
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«У грозненцев очень организованная команда, на поле они способны доставить неприятности любому, регулярно отнимают очки у лидеров. Тем более, в этом сезоне клуб из Чеченской Республики борется за еврокубки, видны его серьёзные турнирные амбиции», — приводит слова Ахметов пресс-служба «Ахмата».

Матч 21-го тура чемпионата России сезона-2020/2021 ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Ахмат».

ЦСКА в 20 матчах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.

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