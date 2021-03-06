Валерий Петраков: потолок зарплат в ФНЛ – чистая фикция

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился мнением о потолке зарплат в ФНЛ.



«У каждой команды свои возможности. Если клуб захочет взять футболиста на более высокий оклад, он найдет способ это сделать, сто процентов, так что потолок зарплат по сути не работает.



Фикция – чистая. Не верю, что в Нижнем или Самаре, где борются за высшую лигу, люди играют на искусственно ограниченных условиях. Возможно, тут помогла бы градация: пусть часть зарплат будут выше 300 тыс. рублей, остальные ниже. А так нужно следить, ловить, расследовать. Кто этим будет заниматься? И главное, для чего? Если человек здорово играет, почему его не вознаградить и как удержать? Захочет другой клуб переманить звезду, а она уже на предельной ставке, что за рынок такой?», — цитирует Петракова «Матч ТВ».

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