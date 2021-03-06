Индивидуальное мастерство Обамеянга позволило «Арсеналу» выйти вперёд в матче с «Бёрнли»

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» проходит стартовый матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Арсенал». Идёт 15-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «канониров».



Подопечные Микеля Артеты открыли счёт уже на шестой минуте матча. Виллиан разогнал атаку «канониров», далее отпасовал на левый край штрафной на Пьера-Эмерика Обамеянга, который сместился в центр и нанёс удар в ближний угол — мяч проскочил под рукой вратаря хозяев Ника Поупа.

Видео гола Пьера-Эмерика Обамеянга

Лондонский «Арсенал» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (29) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (65).



В первом круге турнира «Арсенал» проиграл «Бёрнли» со счётом 0:1. Встреча состоялась 13 декабря 2020 года.