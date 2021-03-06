Арбитр Федотов: следовало назначить пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой Семёнова

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший на 13-й минуте встречи 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 ЦСКА — «Ахмат». Напомним, защитник грозненской команды Андрей Семёнов заблокировал удал полузащитника ЦСКА Николы Влашича на линии штрафной.

«На 13-й минуте матча с ЦСКА следовало назначить пенальти в ворота «Ахмата» за игру Семёнова. По повторам можно понять, что он сыграл рукой либо в штрафной, либо на линии штрафной, за что назначается 11-метровый с показом жёлтой карточки.



Что касается назначенного 11-метрового, то тут всё по делу – защитник «Ахмата» расставил руки, как парашюты», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.