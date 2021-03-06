Нуну Эшпириту Санту: даже в одиночку я буду продолжать вставать на колено перед матчами

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту рассказал о своём отношении к акции с преклонением колена перед началом матчей в АПЛ.
«Я буду продолжать вставать на колено перед матчами. Если люди не верят, что это продолжает иметь значение, то это личное мнение, с которым нужно считаться, но я буду продолжать это делать, потому что это способ показать мою позицию и моё представление насчёт этого вопроса. Если однажды мне придётся сделать это в одиночку, то я обязательно сделаю это. Мы не должны сдаваться.
Результаты приходят не сразу, но мы не можем сдаться. Это долгая, долгая битва, которую мы должны провести и в итоге победить. Мы не можем сдаться, даже если воздействие от этого жеста не является непосредственным. Со временем мы победим расизм», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
В феврале две команды Чемпионшипа — «Брентфорд» и «Борнмут» — решили перестать участвовать в акции с преклонением колена перед началом матчей.
- 6 марта 2021
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