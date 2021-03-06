Сергей Чепчугов планирует поддержать ЦСКА в матче против «Зенита» на фанатской трибуне
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов сообщил, что хочет посмотреть матч с «Зенитом» вместе с болельщиками «армейцев».
«На следующий матч с «Зенитом» планирую отправиться на фанатскую трибуну. Есть желание посмотреть футбол вместе с фанатами: покричать вместе с ними. Меня туда уже приглашали, но в этот раз я откликнулся на приглашение руководства. В следующий раз планирую на «фанатку»: мне это было бы в радость», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
ЦСКА сыграет с «Зенитом» 17 марта. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.
Напомним, Чепчугов защищал цвета ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. В составе «армейцев» он провёл 28 матчей, в которых пропустил 33 гола.
«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»
Рекомендуем вам
- 6 марта 2021
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:26
-
18:05
-
17:57
-
17:55
-
17:53
-
17:45
-
17:38
-
17:32
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:40
-
15:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам