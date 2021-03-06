Сергей Чепчугов планирует поддержать ЦСКА в матче против «Зенита» на фанатской трибуне

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов сообщил, что хочет посмотреть матч с «Зенитом» вместе с болельщиками «армейцев».

«На следующий матч с «Зенитом» планирую отправиться на фанатскую трибуну. Есть желание посмотреть футбол вместе с фанатами: покричать вместе с ними. Меня туда уже приглашали, но в этот раз я откликнулся на приглашение руководства. В следующий раз планирую на «фанатку»: мне это было бы в радость», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» 17 марта. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

Напомним, Чепчугов защищал цвета ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года. В составе «армейцев» он провёл 28 матчей, в которых пропустил 33 гола.