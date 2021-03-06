«Торпедо» проиграло «Чайке», ведя в счёте после первого тайма
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» проиграло песчанокопской «Чайке». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 1:2.
На 45-й минуте москвичи открыли счёт — гол забил Андрей Евдокимов. В начале второго тайма «Чайка» сравняла счёт благодаря автоголу защитника Артёма Самсонова. В концовке встречи защитник «Чайки» Владимир Хозин забил победный гол.
«Торпедо» в 28 матчах набрало 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда Сергея Игнашевича продлила серию без побед до четырёх матчей. «Чайка» (39) находится на 11-м месте.
В другом матче ФНЛ «Нефтехимик» разгромил брянское «Динамо» со счётом 5:1.
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