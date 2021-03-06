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«Торпедо» проиграло «Чайке», ведя в счёте после первого тайма

«Торпедо» проиграло «Чайке», ведя в счёте после первого тайма
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» проиграло песчанокопской «Чайке». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 1:2.

На 45-й минуте москвичи открыли счёт — гол забил Андрей Евдокимов. В начале второго тайма «Чайка» сравняла счёт благодаря автоголу защитника Артёма Самсонова. В концовке встречи защитник «Чайки» Владимир Хозин забил победный гол.

«Торпедо» в 28 матчах набрало 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда Сергея Игнашевича продлила серию без побед до четырёх матчей. «Чайка» (39) находится на 11-м месте.

В другом матче ФНЛ «Нефтехимик» разгромил брянское «Динамо» со счётом 5:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
06 марта 2021, суббота. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 2
Чайка
Песчанокопское
1:0 Евдокимов – 45'   1:1 Самсонов – 52' (автогол)   1:2 Хозин – 89'
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