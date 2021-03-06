Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

КОНМЕБОЛ перенесла мартовские отборочные матчи квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса

КОНМЕБОЛ перенесла мартовские отборочные матчи квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса
Футбол / Южная Америка 0
Аудио-версия:

КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) объявила о переносе мартовских матчей отборочного турнира чемпионата Мира—2022, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении говорится следующее: «Совет членов КОНМЕБОЛ решил перенести мартовские матчи отборочного турнира. Решение связано с невозможностью собрать всех южноамериканских игроков к назначенным датам. ФИФА и КОНМЕБОЛ в сотрудничестве с другими ассоциациями будут изучать различные даты и варианты проведения матчей».

Ранее тренеры ряда европейских топ-клубов заявили, что не хотят отпускать своих футболистов в национальные команды из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса. Все 10 южноамериканских стран включены в «красный список» запрета на поездки правительства Великобритании. В частности, все прибывающие в Великобританию из стран Южной Америки должны пройти 10-дневный карантин и для футболистов исключений не предусмотрено.

Также сообщалось, что одним из вариантов рассматривалось проведение матчей южноамериканского отбора в условиях «пузыря» в одном из европейских городов. По примеру того, как проходили заключительные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы сезона-2019/2020.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021