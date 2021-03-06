КОНМЕБОЛ перенесла мартовские отборочные матчи квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса

КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) объявила о переносе мартовских матчей отборочного турнира чемпионата Мира—2022, сообщает пресс-служба организации.
В заявлении говорится следующее: «Совет членов КОНМЕБОЛ решил перенести мартовские матчи отборочного турнира. Решение связано с невозможностью собрать всех южноамериканских игроков к назначенным датам. ФИФА и КОНМЕБОЛ в сотрудничестве с другими ассоциациями будут изучать различные даты и варианты проведения матчей».
Ранее тренеры ряда европейских топ-клубов заявили, что не хотят отпускать своих футболистов в национальные команды из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса. Все 10 южноамериканских стран включены в «красный список» запрета на поездки правительства Великобритании. В частности, все прибывающие в Великобританию из стран Южной Америки должны пройти 10-дневный карантин и для футболистов исключений не предусмотрено.
Также сообщалось, что одним из вариантов рассматривалось проведение матчей южноамериканского отбора в условиях «пузыря» в одном из европейских городов. По примеру того, как проходили заключительные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы сезона-2019/2020.
- 6 марта 2021
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