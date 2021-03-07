Бывший футболист «Вильярреала» пропал при попытке пересечь реку

Бывший футболист «Вильярреала» Франко Акоста пропал в Уругвае при попытке пересечь реку, сообщает AS.

По данным источника, морские и полицейские власти Уругвая разыскивают 25-летнего футболиста, который исчез в субботу днём, 6 марта когда пытался перейти реку в департаменте Канелонес вместе со своим братом, который и уведомил полицию о пропаже Акосты.

Координационный центр поиска и спасания на море активировал свой протокол и разместил персонал в этом районе вместе с войсками из префектуры Канелонес и командованием морской пехоты. ВМС Уругвая заявили, что ищут молодого футболиста.

С лета 2020 года игрок выступает за уругвайский «Атенас». На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 125 тыс.