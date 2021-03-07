Куман — о возможности камбэка в ЛЧ с «ПСЖ»: я не хочу говорить, что это невозможно

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Прежде всего, мы должны восстановиться после игры с «Осасуной». Я не хочу говорить о том, что камбэк невозможен, но мы поедем в Париж и попытаемся добиться положительного результата», — приводит слова Кумана Marca.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» в гостях разгромил «Барселону» со счётом 4:1. Хет-триком в составе парижан отметился Килиан Мбаппе.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду, 10 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск. Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.