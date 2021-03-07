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Куман: меня не волнует возраст игрока, но побеждать с молодёжью приятнее

Куман: меня не волнует возраст игрока, но побеждать с молодёжью приятнее
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о молодых футболистах в составе каталонцев.

«В «Барселоне» гордятся тем, что привлекают молодых футболистов к игре за основной состав. Они здесь, потому что заслуживают этого своей игрой. Педри, Мориба, Пуч, Мингуэза, Араухо подтверждают, что их ждёт большое будущее.

«Барселона» не может оправдываться большим количеством молодых футболистов. Мы здесь, чтобы побеждать. Но если побеждаешь с молодёжью, то это ещё приятнее.

Самое важное — то, что они конкурентоспособны. Я не смотрю на возраст игрока, я смотрю на их действия на поле», — цитирует Кумана Marca.

«Барселона» в 26 матчах набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (58), который сыграл 24 матча.

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