Симоне Индзаги о матче с «Ювентусом»: обидное поражение. «Лацио» заслуживал большего

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвёл итоги встречи 26-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Матч завершился победой туринцев со счётом 3:1.

«Обидное поражение, ведь мы вели в счёте, играли очень хорошо, попали в перекладину при 1:1 и пропустили контратаку после собственной ошибки. Видимо, того, что мы делаем, недостаточно.

Мы заслуживали куда большего. Мне кажется, «Лацио» контролировал большую часть встречи, но этого мало. Мы не должны сдаваться, нужно верить в то, что мы делаем. Надеюсь, травмированные футболисты вскоре вернутся в строй, потому что впереди ещё много игр», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Лацио» в 25 играх набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.