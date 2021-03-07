Горецка: «Бавария» одержала заслуженную победу, но плохо вошла в игру
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка прокомментировал результат матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:2).
«Матчи c дортмундской «Боруссией» для меня всегда особенные. Если бы стадион был полон, то забить решающий мяч в концовке встречи было бы чем-то невероятным. Мы победили заслуженно, но плохо вошли в игру. После 0:2 мы показали, что хотим непременно одержать победу. Мы показали очень энергичную игру, и даже после первого гола мы верили, что можем победить. Позже «Боруссия» сосредоточилась на обороне. Но если постоянно оказывать давление, то рано или поздно мяч всё же окажется в воротах. Мы невероятно счастливы», — приводит слова хавбека пресс-служба «Баварии».
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