«Нельзя ничего исключать». Флик — о возможном трансфере Холанда

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Холанд в «Баварии»? В жизни возможно всякое, нельзя ничего исключать. Но на данный момент он — игрок «Боруссии» Д с долгосрочным контрактом.
Холанд — цель многих топ клубов. Это то, что выделяет его среди других.
В любом случае никто не знает будущего. В футболе всё меняется очень быстро. Поэтому я не особо беспокоюсь по этому поводу», — цитирует Флика Sky Sports.
В сезоне-2020/2021 Холанд провёл 18 матчей в чемпионате Германии, забил 19 голов и отдал три голевые передачи. На его счету также пять встреч и восемь забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА. В матче с «Баварией» в 24-м туре немецкой Бундеслиги Холанд забил 100-й гол в карьере. Для достижения данной отметки норвежцу понадобилось 146 матчей.
- 7 марта 2021
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