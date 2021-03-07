«Нельзя ничего исключать». Флик — о возможном трансфере Холанда

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Холанд в «Баварии»? В жизни возможно всякое, нельзя ничего исключать. Но на данный момент он — игрок «Боруссии» Д с долгосрочным контрактом.

Холанд — цель многих топ клубов. Это то, что выделяет его среди других.

В любом случае никто не знает будущего. В футболе всё меняется очень быстро. Поэтому я не особо беспокоюсь по этому поводу», — цитирует Флика Sky Sports.

В сезоне-2020/2021 Холанд провёл 18 матчей в чемпионате Германии, забил 19 голов и отдал три голевые передачи. На его счету также пять встреч и восемь забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА. В матче с «Баварией» в 24-м туре немецкой Бундеслиги Холанд забил 100-й гол в карьере. Для достижения данной отметки норвежцу понадобилось 146 матчей.